Nouveau médian pour le Standard: Filippo Melegoni est prêté aux Rouches pour la saison

Le joueur italien de 23 ans a débuté sa carrière à l’Atalanta avant de passer en prêt à Pescara et au Genoa.

Le Standard de Ligèe reste actif dans cette dernière semaine du mercato. Ce mercredi, le club liégeois a annoncé le recrutement de Filippo Melegoni. Le médian italien arrive sous forme de prêt en provenance du Genoa.

Melegoni a été formé et a commencé sa carrière professionnelle à l’Atalanta avant d’être prêté à Pescara entre 2018 et 2020 (26 matches, 1 but) puis au Genoa CFC (45 matches, 2 buts).