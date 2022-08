Le film du jour à la Mostra: «White Noise» de Noah Baumbach

Le pitch : White Noise dessine le portrait d’une famille américaine du Midwest, éduquée et plutôt riche. Jack (Adam Driver), Babette (Greta Gerwig) et leur joyeuse petite famille recomposée tentent tous ensemble de faire face au quotidien. Dans une harmonie apparente… jusqu’à ce qu’un événement inattendu vienne tout bouleverser.

Notre avis : « Je voulais faire un film aussi fou que le monde me paraît fou aujourd’hui. » L’intention de Noah Baumbach (Frances Ha, Marriage Story) à travers White Noise semble claire : plus que jamais, le réalisateur américain livre un film en prise avec son époque, et peut-être aussi avec ses propres craintes.