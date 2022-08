L’opposition très critique suite à l’annonce des mesures du Codeco

Le gouvernement fédéral, les ministres-présidents des Régions et Communautés ainsi que les différents ministres de l’Energie se sont réunis pour un Comité de concertation ce mercredi. Au centre des préoccupations, le dossier de l’énergie et les mesures à envisager pour faire baisser la facture des Belges.

Chez François De Smet, président de Défi, c’est la caractéristique « illisible » qui revient à nouveau. Il déplore « un Codeco symbolique, qui a pris des mesures symboliques. », sur le ton de l’ironie et du sarcasme.

De leur côté, Les Engagés pointent du doigt un « Bricodéco illisible ». Maxime Prevot a dénoncé « un Codeco une nouvelle fois pas à la hauteur des enjeux. Au TGV, les gouvernements préfèrent le rythme du petit train touristique. ». « Aucune nouvelle mesure, autres encore à rédiger pendant au moins un mois et un groupe de travail. Une blague qui ne fait pas rire alors que la population souffre maintenant. Ni anticipation, ni vision », écrivent Les Engagés.

La volonté de « faire bouger l’Europe »

Autre son de cloche chez Ecolo, où Georges Gilkinet a encouragé un « acte utile et nécessaire », soulignant l’importance de ce Comité de concertation. « Aligner l’ensemble des Gouvernements pour répondre à la crise du prix de l’énergie que nous vivons était un acte utile et nécessaire », a-t-il expliqué dans une réaction transmise à l’Agence Belga. « Nous partageons la volonté de faire bouger l’Europe pour revoir la formation des prix, de mettre à contribution le secteur de l’énergie pour venir en aide aux citoyens et entreprises en difficulté et pour diminuer notre consommation finale d’énergie ».