Anderlecht sur le point de réaliser un énorme coup dans ce mercato ? Les Mauves s’intéressent à Jan Vertonghen

En cas de transfert, Anderlecht gagnerait en maturité et en métier dans sa défense. Un superbe apprentissage pour les jeunes Zeno Debast et Hannes Delcroix. Le jeune vestiaire de Mazzù gagnerait un vrai leader avec ce coup. En se qualifiant pour la première fois depuis quatre ans pour la phase de groupe de la Conference League, Anderlecht est également assuré d’obtenir six matches supplémentaires. Avec seulement Debast, Hoedt et Delcroix, la défense à trois de Mazzù est plutôt mince. Sardella et Kana sont les alternatives, mais il va sans dire qu’Anderlecht aurait besoin de quelque chose à ce poste. Même si Mazzu décide de passer à une défense à quatre, il aurait un vrai arrière gauche en Vertonghen. Plus tôt cet après-midi, Anderlecht a déjà renforcé son milieu de terrain en acquérant Amaodou Diawara de l’AS Roma et il semble vouloir ajouter un défenseur central à cette liste au Lotto Park.