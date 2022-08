Podcast – Energie: pas de Codeco miracle

Par Sandrine Puissant Publié le 31/08/2022 à 21:08 Temps de lecture: 1 min

Les ministres fédéraux, les différents ministres de l’Energie et les ministres-présidents des Régions et des Communautés se sont réunis pour un Codeco mercredi après-midi. Leur objectif : faire baisser la facture d’énergie des Belges. On analyse tout de suite les mesures prises avec Bernard Demonty, chef du service politique.