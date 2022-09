«À propos», le podcast du Soir du 1er septembre: pas de Codeco miracle pour baisser les prix de l’énergie

Par la rédaction Publié le 1/09/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Les ministres fédéraux, les différents ministres de l’Energie et les ministres-présidents des Régions et des Communautés se sont réunis pour un Codeco mercredi après-midi. Leur objectif : faire baisser la facture d’énergie des Belges. On analyse tout de suite les mesures prises avec Bernard Demonty, chef du service politique.

« À Propos », c’est aussi l’occasion de vous expliquer comment travaille la rédaction du Soir. A côté des habituels services thématiques, comme le service politique ou société, un pôle transversal a été mis en place autour de cette question du pouvoir d’achat et du prix de l’énergie. Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir, nous explique pourquoi.

