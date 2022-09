Anderlecht: Sebastiano Esposito, est-ce grave docteur?

Alors que Fabio Silva répond aux attentes, on reste sur notre faim avec Sebastiano Esposito. L’attaquant de l’Inter a bien du mal à mettre la machine en route. Simple retard à l’allumage ou mal plus profond ?

Il y a un an, les louanges pleuvaient sur Sebastiano Esposito. Arrivé quelques semaines auparavant en prêt au FC Bâle, le jeune attaquant italien avait entamé son aventure suisse tambour battant. Quatre buts et une passe décisive lors des cinq premières journées de championnat – plus trois passes décisives en tours préliminaires européens –, le joueur prêté par l’Inter n’avait pas raté son entrée en scène. Et se profilait comme une très bonne affaire pour le club bâlois. Si le soufflé est retombé au fil des mois – 7 buts et 9 assists toutes compétitions confondues –, Esposito avait marqué les esprits suisses.