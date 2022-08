Julian Alaphilippe chute et abandonne à la Vuelta: pas de fracture pour le champion du monde, mais une luxation de l’épaule

Le champion du monde a chuté dans un virage à 64 km de l’arrivée. Il est resté au sol plusieurs minutes, souffrant de l’épaule droite. Il s’est relevé après qu’on lui a posé une attelle et a été évacué en ambulance.

Les examens passés à l’hôpital ont décelé une luxation de l’épaule mais pas de fracture, a annoncé la formation de Patrick Lefevere.

Julian Alaphilippe rentrera jeudi en Belgique et il passera de nouveau examens à l’hôpital d’Herentals. On ne sait pas encore combien de temps l’Auvergnat sera écarté du peloton, et donc s’il pourra défendre son titre aux Mondiaux fin septembre en Australie. «A ce stade, aucun délai n’a été fixé pour son rétablissement», a indiqué Quick-Step Alpha Vinyl dans un communiqué.

Alaphilippe est le deuxième coureur de la formation Quick-Step Alpha Vinyl du maillot rouge Remco Evenepoel à devoir quitter la Vuelta après Pieter Serry, contraint à l’abandon dimanche à la suite d’un test positif au coronavirus.