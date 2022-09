SC Charleroi: Olivier Simons, le dirigeant qui doit aider le Sporting à franchir un cap

Depuis un peu plus de six mois maintenant, la direction opérationnelle du Sporting de Charleroi n’est plus seulement composée de Mehdi Bayat, Pierre-Yves Hendrickx et Walter Chardon. Olivier Simons s’est en effet joint au trio en tant que COO. «J’ai un peu trois rôles», résume-t-il. «Tout d’abord, celui de responsable de la stratégie (Chief Strategy Officer) où je dois me porter garant du fait qu’on exécute vraiment la stratégie au quotidien. Ensuite, j’ai un rôle de gestion de la transformation du club (Transformation Officer). Ça, c’est vraiment mon job, c’est d’ailleurs ce que je faisais chez Deloitte. Enfin, je suis chargé de gérer l’opérationnel (Operating Officer), qui consiste à améliorer le quotidien. On veut faire quelque chose, très bien, mais comment va-t-on le faire? À quoi faut-il penser? Etc. C’est du très concret.»