Déjà la deuxième exclusion de la saison pour Lazare: les bulletins de l’Union face à l’Antwerp

Les Unionistes se sont inclinés sur le score de 4-2 à l’Antwerp ce mercredi, et ont fini la rencontre à neuf contre onze.

4,5 Moris : il ne peut pas grand-chose sur trois des quatre buts. Sur celui de Vines, il sort quelque peu à contretemps.

4,5 Sykes : il n’a pas respiré la même sérénité que lors des rencontres précédentes. Auteur d’une perte de balle qui aurait pu coûter très cher après 6 minutes, il se fait ensuite prendre dans son dos sur le premier goal. Remplacé à la mi-temps.

3,5 Burgess : on n’a pas l’habitude de voir l’Anglais aussi fébrile. Fautif sur le premier goal où il perd le ballon à 25 mètres de son but, il se fait surmonter sur la longue balle qui amène le second.