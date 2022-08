Christian Burgess s’en prend à l’arbitre d’Antwerp – Union: «Il m’a dit que j’étais le pire défenseur qu’il ait jamais vu» (vidéo)

L’Union n’a pas réussi à faire tomber l’Antwerp ce mercredi soir, s’inclinant 4-2 au Bosuil en plus d’avoir fini la rencontre à neuf contre onze. À l’issue de la rencontre, Christian Burgess s’est exprimé au micro d’Eleven et a eu des propos qui vont beaucoup faire parler ces prochains jours.

Le journaliste relance Burgess sur les propos de l’arbitre, lui demandant de confirmer ses dires. « Oui, il l’a vraiment dit. C’est incroyable. En seconde période, on est battu 4-2 en étant à neuf, et il n’a que ça à me dire. Je ne suis pas content et je voulais le faire savoir. »