Codeco énergie: il va falloir tenir ses (petites) promesses

Avec ses petits moyens, le Codeco a fait à ce stade à la fois son possible et le nécessaire.

Le plus évident à l’issue du Codeco « énergie » de ce mercredi serait de s’écrier : « Tout ça pour ça ! » On aurait raison de le faire si on considérait que la réunion des différents niveaux de pouvoir devait accoucher de mesures nouvelles, fortes, précises, disruptives. Mais ce n’était pas notre cas : parce que cela aurait été trop facile et malhonnête.

Comment penser en effet qu’on allait rattraper en une réunion des différents gouvernements toutes ces décisions qui n’ont pas été prises durant des années ? C’est ainsi particulièrement vrai pour la consommation d’énergie sur laquelle les différents pouvoirs commencent à agir mais, on l’a encore constaté hier, sans rien imposer vraiment, ni fort ni vite. Même pour un hiver.