Etats-Unis: pour Trump, la recherche par la justice de documents top secret chez lui est «injustifiée»

Donald Trump a qualifié mercredi « d’injustifiée» la recherche par la justice américaine de documents classifiés conservés chez lui et à l’origine d’une perquisition début août au domicile de l’ancien président.

Cette perquisition, à l’origine d’une tempête politique, est décrite par les avocats de M. Trump comme «sans précédent, non nécessaire et sans fondement juridique » dans le cadre d’une « recherche injustifiée visant à criminaliser la possession en lieu sûr, par un ancien président, d’archives présidentielles et personnelles ».

Pour ses avocats, les enquêteurs n’auraient pas dû être étonnés de découvrir des documents classifiés au sein d’archives issues de la Maison Blanche, expliquent-ils dans un document judiciaire publié mercredi.