Un Codeco sur les prix de l’énergie jugé «insuffisant»: Alain Maron répond aux critiques

Alexander De Croo a annoncé mercredi une série de décisions fédérales à l’issue d’un comité de concertation consacré à la crise énergétique et à l’explosion des factures des ménages et des entreprises. Des mesures qui ne relèvent pas du miracle.

« Je comprends ce sentiment d’insuffisance des mesures, et de fait, à ce stade, elles sont insuffisantes. Parce qu’elles sont branchées vers le futur. On a d’abord décidé de négocier au niveau européen, pour qu’il y ait une régulation des prix. La Belgique, de manière unanime, plaide pour cette direction européenne. »

L’opposition francophone s’est montrée très critique mercredi sur les résultats du comité de concertation consacré au prix de l’énergie et a pointé du doigt l’absence de nouvelles mesures concrètes. « Un Codeco insuffisant, un Codeco pour rien… » Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l’Environnement et de l’Energie, a répondu à ces critiques au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

On baisse le chauffage

Plusieurs gouvernements ont décidé ce mercredi de montrer l’exemple, en réduisant leur consommation. Au fédéral, cela se traduit par une diminution de la température à 19ºC dans l’ensemble des bâtiments publics. L’utilisation de la climatisation sera régulée (jusqu’à un maximum de 27ºC). Bruxelles et la Wallonie vont adopter le même dispositif. La Flandre n’a pas pris d’engagement en ce sens. Mais la question de ces 19 degrés ne se pose pas encore tout de suite. Cette mesure sera mise en place cet hiver (bien évidemment, dit Alain Maron, il ne s’agit pas des hôpitaux, ou des crèches par exemple).

« Nous devons diminuer nos consommations, sinon on ne saura pas payer la facture. Mais cela permet également de faire pression sur le marché. Si on diminue notre consommation, au niveau européen, cela va avoir tendance à tirer les prix vers le bas. C’est un acte d’intelligence et de sauvegarde collective, et en plus, c’est bon pour l’environnement. »