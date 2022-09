Centrale nucléaire de Zaporijjia: l’Ukraine accuse la Russie de bombarder l’itinéraire de l’AIAE

« Les Russes effectuent des frappes d’artillerie sur l’itinéraire par lequel la mission de l’AIEA doit aller vers la centrale », a accusé sur Telegram le maire en exil d’Energodar, Dmytroes autorités ukrainiennes ont accusé jeudi la Russie de bombarder Energodar, ville où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijjia le jour où une mission de l’Agence internationale pour l’énergie atomique doit s’y rendre. Orlov, affirmant que la délégation ne pouvait pas « continuer sa voie » vers la centrale « pour des raisons de sécurité ».

Cette image satellite obtenue le 29 août 2022 montre des feux de forêt près de la centrale nucléaire de Zaporijjia, endommagée pendant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. - AFP.

Des tirs de mortiers et armes automatiques

Dès le petit matin, les Russes « tirent sur Energodar avec des mortiers et des armes automatiques et bombardent avec des roquettes », avait-il affirmé plus tôt sur Telegram, publiant des photos d’immeubles endommagés et de panaches de fumée noire.

Après l’annonce de ces bombardements, le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a assuré que la visite de la centrale était pour l’heure maintenue.