La Belgique va vacciner plus largement contre la variole du singe

Grâce à une adapation du mode de vaccination et un prêt de vaccins, plus de personnes pourront se faire vacciner préventivement contre la variole du singe.

La vaccination préventive contre la variole du singe va être quelque peu élargie à partir de la semaine prochaine, entre autres grâce au feu vert à la vaccination par voie intradermique (plutôt qu’en intramusculaire), communique jeudi le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

L’injection en intradermique permet de n’utiliser qu’un cinquième d’une dose, mais nécessite une seconde injection quelques semaines plus tard. Avec cette adaptation du mode de vaccination (la semaine prochaine dans les douze centres de référence, et la suivante partout ailleurs), ainsi qu’un « prêt » de 1.500 vaccins supplémentaires de la part des Pays-Bas, explique le cabinet Vandenbroucke, la Belgique sera sous peu capable de vacciner un peu plus largement contre la variole du singe.