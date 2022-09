Jet de bouteille et des staffs à deux doigts d’en découdre: fin de match tendue entre Liverpool et Newcastle (vidéos)

Liverpool s’est imposé sur le fil 2-1 face à Newcastle ce mercredi lors de la 5e journée de Premier League. Le but de Fabio Carvalho après 7 minutes de temps additionnel a fait sauter de joie le public d’Anfield, mais a également déclenché la colère sur le banc des Magpies.

Alors que les Reds célébraient ce but in extremis, les staffs des deux équipes se sont confrontés sur la ligne de touche. Certains ont même dû être retenus d’en venir aux mains. Sur des images diffusées par BT Sport, on peut voir qu’une bouteille venant du staff de Newcastle a été jetée en direction du banc de Liverpool. Impossible de déterminer qui est l’auteur de ce geste et qui était effectivement visé, mais cela témoigne de la vive tension qui régnait au terme de ce match.