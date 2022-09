Comment 29.000 Belges ont oublié 38 millions d’euros

À lire aussi Cryptomonnaies: le krach du mythe libertarien des «monnaies sans Etat»

Heureusement pour les clients concernés, cet argent n’est pas perdu et la Rabobank transférera leurs avoirs restants à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du SPF Finances. Il pourra y être récupéré jusqu’à 30 ans après le transfert (via l’application numérique e-DEPO).