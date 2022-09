TVA à 6% sur le gaz et l’électricité: «Le taux de 21% ne reviendra jamais», selon Frank Vandenbroucke

Selon le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, l’abaissement de la TVA sur le prix de l’énergie et du gaz à 6 % sera définitif. Il a affirmé que le fédéral ne reviendrait plus sur cette mesure, prolongée lors du Codeco spécial énergie de ce mercredi.

Le gouvernement fédéral, les ministres-présidents des Régions et Communautés ainsi que les différents ministres de l’Energie se sont réunis pour un Comité de concertation ce mercredi. Au centre des préoccupations, le dossier de l’énergie et les mesures à envisager pour faire baisser la facture des Belges.

Une des premières mesures, déjà actée, concernait la baisse de la TVA sur le prix du gaz et de l’électricité, afin d’aider les ménages les plus touchés par la crise. Il s’agit aussi de la baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité, établie à 6 %, alors que le tarif normal est de 21 %.