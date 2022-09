Human Rights Watch accuse les Russes de transférer de force des civils ukrainiens vers la Russie

L’ONG de défense des droits humains Human Rights Watch a accusé ce jeudi les forces russes de transférer de force des civils vers les régions occupées ou en Russie. Ces transferts seraient constitutifs de « crimes de guerre et de possibles crimes contre l’humanité ».

Les forces russes et leurs alliées transfèrent de force des civils ukrainiens, y compris ceux qui fuient les combats, vers la Russie ou des régions ukrainiennes occupées, accuse jeudi Human Rights Watch dans un nouveau rapport. Au long de 71 pages, l’ONG de défense des droits humains documente ces transferts forcés, « grave violation des lois de la guerre et (…) constitutifs de crimes de guerre et de possibles crimes contre l’humanité ».

« Les lois de la guerre interdisent aux forces russes ou affiliées à la Russie de forcer des civils ukrainiens, individuellement ou en masse, à être évacués vers la Russie », rappelle HRW. « Le transfert ou le déplacement de civils ne peut pas être considéré comme légal ou justifié en vertu de motifs humanitaires, si la crise humanitaire qui déclenche le déplacement est elle-même le résultat d’une activité illégale de la part de la puissance occupante. »