Un soldat russe a abattu deux officiers du Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB) dans la région occupée de Kherson après avoir été surpris en train de boire de l'alcool en uniforme. C’est ce qui ressort d’une enquête menée à Moscou, comme nous l’apprend le journal britannique The Telegraph.

Alors qu’un agent du FSB essayait de lui prendre son arme, le sergent junior a tiré sur les hommes avec son fusil Kalachnikov et deux agents du FSB ont riposté.

Ils y ont vu alors deux sous-officiers russes ivres, un sergent et un sergent subalterne, « passant leur temps à consommer des boissons alcoolisées ». Les agents du FSB ont reproché aux deux hommes d'avoir bu alors qu'ils étaient en uniforme. C’est cette remarque qui a déclanché une dispute, lors de laquelle le sergent a sorti son pistolet et a tiré sur le sol.

Le rapport, qui a été remis à deux analystes occidentaux et vu par Yahoo ! News, indique que deux officiers du FSB et le sergent sont morts de blessures par balle. Le sergent junior et un autre officier du FSB ont été emmenés à l'hôpital.