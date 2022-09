Mercato: Leander Dendoncker se dirige tout droit vers Aston Villa

Le Diable rouge n’est plus titulaire à Wolverhampton et semble en passe de tenter sa chance dans un autre club anglais.

Leander Dendoncker va probablement passer le reste de la saison dans un nouveau club de Premier League. Le quotidien britannique The Telegraph annonce qu’Aston Villa est en négociations avec Wolverhampton pour s’attacher les services du Diable rouge. Plus tard dans la journée, The Athletic a confirmé une offre venue des Villains et acceptée par les Wolves.

West Ham était également sur les rangs pour s’offrir en prêt le Belge, mais selon les derniers échos en Angleterre, c’est bien au sein du club coaché par Steven Gerrard que le Diable devrait poursuivre sa carrière . Des discussions s’étaient d’ailleurs tenues du côté des Villans mercredi soir, juste après la défaite à Arsenal, le 4e revers en cinq matches. Le montant de la transaction serait de 15 millions d’euros.

Cette saison, Dendoncker a perdu sa place de titulaire chez les Wolves et se montre donc ouvert à un départ pour retrouver du temps de jeu.