Mercato: Manchester City renforce sa défense avec Manuel Akanji, United officialise l’arrivée d’Antony

Le champion d’Angleterre aurait déboursé 20 millions d’euros pour s’offrir Akanji, qui devra notamment pallier les absences d’Aymeric Laport et Nathan Aké dans la défense.

Manchester City n’en a pas fini de se renforcer et a officialisé l’arrivée de Manuel Akanji, en ce dernier jour de mercato en Angleterre. Le défenseur suisse quitte le Borussia Dortmund et retrouvera à City Erling Haaland, qui a fait le même chemin cet été. Il a signé pour cinq saisons.

Un attaquant pour Manchester United

Le voisin mancunien, United, a de son côté officialisé l’arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam de l’ailier brésilien Antony, qui s’est engagé jusqu’en 2027, plus une année en option. Il est le cinquième transfert estival entrant de Manchester United. Le club néerlandais a révélé que le transfert s’élevait à 100 millions d’euros, bonus compris, faisant de lui le joueur évoluant en Eredivisie le plus cher de l’histoire.

Âgé de 22 ans, l’international brésilien (9 sélections), a inscrit 31 buts et délivré 27 passes décisives en 134 matches sous les maillots de l’Ajax et de Sao Paulo. Il retrouvera à Old Trafford l’entraîneur Erik ten Hag qui l’avait dirigé aux Pays-Bas, ainsi que son ex-coéquipier, le défenseur argentin Lisandro Martinez, arrivé lui aussi cet été à Manchester.