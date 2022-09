Jan Vertonghen à Anderlecht, c’est imminent: les premiers mots du Diable rouge à son arrivée à Bruxelles (vidéo)

Peu après 11h, Jan Vertonghen a foulé le sol belge en provenance de Lisbonne. Accueilli par Tim Matthijs du Sporting d’Anderlecht et attendu par de nombreux photographes et journalistes, le recordman de sélections chez les Diables rouges a répondu à quelques questions de nos collègues de Het Laatste Nieuws. « Je suis toujours heureux de revenir en Belgique », a indiqué le défenseur central de 35 ans. « Le but de mon arrivée est de conclure un accord avec Anderlecht. On verra si c’est possible. »

Sur une voie de garage à Benfica, Vertonghen a eu des contacts récents avec les dirigeants mauves. « C’est une histoire de circonstances et de bons moments », explique l’ancien joueur de l’Ajax et de Tottenham. « Anderlecht est arrivé au bon moment. Jusqu’il y a peu, il n’y avait pas d’envie de ma part de partir, ni de Benfica de me lâcher. C’est désormais le cas. » De quoi permettre au gaucher de découvrir le championnat de Belgique à 35 ans. « Est-ce que je pensais découvrir le championnat belge à mon âge ? Non. Jamais », affirme-t-il. « Ce n’était jamais une idée présente dans ma tête mais c’est le bon moment. »