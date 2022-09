«La partie sale du travail des services secrets ne cesse de gagner en importance»

Avec l’éclatement d’une guerre au cœur de l’Europe, c’est également tout le monde de l’espionnage qui se voit bouleverser. « La partie sale du travail des services secrets – sabotages, désinformation, homicides, enlèvements – ne cesse de gagner en importance. Vu la pression croissante et le manque de temps, l’inhibition à l’utilisation de la violence diminue. » C’est ce qu’explique Christopher Nehring , maître de conférences de la Fondation Konrad-Adenauer auprès de l’Université de Sofia et grand spécialiste des thèmes de la désinformation, des services secrets et des médias. Il a dirigé le Musée de l’espionnage de Berlin pendant plusieurs années et est l’auteur de plusieurs textes sur les activités de la GRU, le service de renseignement militaire russe, en Europe.