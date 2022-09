Les Diables rouges contre l’Égypte le 18 novembre à Koweït City

Après les deux derniers matches de Nations League contre le pays de Galles (22/9) et aux Pays-Bas (25/9), la Belgique disputera une ultime rencontre amicale pour préparer le Mondial 2022. Ce sera face à l’Égypte de Mo Salah, en marquant un stop au Koweït, sur le chemin menant vers le Qatar.

Comme nous vous l’annoncions à la fin du mois de juillet, la perspective pour les Diables de disputer un match amical le vendredi 18 novembre contre l’Egypte, a fini par se matérialiser. Non sans mal si l’on en croit la longueur des tractations. Si les deux fédérations avaient déjà trouvé un terrain d’entente il y a 6 semaines, c’est du côté de la Fédération koweïtienne que la décision s’est fait attendre. Au terme d’âpres négociations, les hautes autorités du Koweït ont fini par confirmer la tenue d’un amical entre la Belgique et l’Egypte le vendredi 18 novembre dans la capitale de ce petit Etat du Golfe persique. La rencontre devrait, au vu du pouvoir attractif des deux équipes en lice, se disputer dans la plus vaste enceinte du pays, à savoir le Jaber Al-Ahmad International Stadium (60.000 places).

L’heure du coup d’envoi reste quant à elle à déterminer, probablement en fin d’après-midi, histoire d’éviter à la fois le désagrément de températures plus élevées mais aussi de permettre à la délégation belge, forte d’une bonne centaine de personnes (journalistes compris) de s’envoler directement vers Doha une fois le match terminé. L’arrivée dans la capitale qatarie devrait s’effectuer en milieu de soirée, après un peu moins d’une heure de vol. Avec un transfert de 90 minutes en bus vers Abu Samra et l’Hôtel Hilton Salam Beach où séjourneront les Diables durant toute la durée de leur parcours en Coupe du monde.