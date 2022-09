Russie: la juriste grâce à qui Poutine va pouvoir rester chef de l’Etat pendant encore des années

Par Bernhard Odehnal et Sylvain Besson (La Tribune de Genève)

Ce n’est sans doute pas le plus bel immeuble de Montreux. Mais la tour grise qui domine le lac, à côté du casino, a quand même quelque chose de spécial. Une vue imprenable sur le Léman et les Alpes de Haute-Savoie. Un atrium à la décoration de marbre qui souligne qu’ici, les habitants ont un certain standing. « Il n’y a presque que des Russes ici », explique un gardien. « Tous des personnalités. »

C’est ici que vit, au 7e étage, une Russe particulièrement influente. Talia Khabrieva n’est guère connue hors de son pays ou des cercles juridiques spécialisés. Mais elle a joué un rôle clé dans la transformation de la Russie de démocratie en dictature.