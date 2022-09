Lazare s’excuse après son exclusion lors d’Antwerp-Union: «Je demande pardon aux supporters et coéquipiers, je vais me racheter»

Jean-Thierry Lazare a tenu à s’excuser sur les réseaux sociaux après avoir pris une carte rouge face à l’Antwerp ce mercredi soir à la 38e minute, laissant son équipe en infériorité pour le reste de la rencontre.

« Bien sûr que ça arrive souvent mais, à pareil moment, c’est se tirer une balle en pleine tête », a écrit Lazare en story sur Instagram. « Dans mes souvenirs, à aucun moment je ne pars avec l’intention de lui faire mal. Je ne sais donc pas ce qui s’est passé, d’autant que je n’avais aucune raison de faire ça, l’équipe revenait bien, j’étais bien dans mon match. J’ai peut-être été maladroit, je ne sais pas. Bref, je suis conscient que ça a été l’un des tournants du match et je suis vraiment désolé. Je demande pardon aux supporters et aux coéquipiers, je vais me racheter. »