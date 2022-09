Aron Donnum: «Je n’ai pas d’autre plan que de rester au Standard cette saison»

À Courtrai, Aron Donnum n’a pas réalisé le meilleur match depuis son arrivée au Standard, mais pas loin. Positionné sur tout le flanc gauche d’un système en 3-5-2, le Norvégien semble plus à l’aise sur l’aile droite. « Dans ce système de jeu, je pense que ma meilleure position est à gauche. Je suis beaucoup plus impliqué dans le jeu, je touche plus de ballons, et je dois aussi être beaucoup plus attentif à mon placement défensif. »

S’il doit encore convaincre les supporters, Aron Donnum garde la confiance de son coach, qu’il connaît bien, ce qui devrait le pousser à ne pas quitter le club, comme en janvier dernier. « Ce n’est pas parce que c’est Ronny Deila, que j’ai déjà eu en Norvège il y a cinq ans, mais plutôt parce c’est un coach qui voulait mon retour. C’est important de se savoir voulu au sein du noyau. En ce sens, je n’ai pas d’autre plan que de rester ici cette saison. »