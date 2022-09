Memorial Van Damme: Nafi Thiam s’alignera en saut en longueur plutôt qu’en hauteur

Nafi Thiam ne disputera pas le concours du saut en hauteur au Memorial Van Damme d’athlétisme, vendredi au stade Roi Baudouin de Bruxelles, comme prévu initialement. La récente championne du monde et d’Europe de l’heptathlon sera présente dans celui de la longueur. Elle a pris cette décision en raison d’une inflammation d’un orteil.

« Lors des championnats européens de Munich, je me suis blessée à l’orteil et il s’est enflammé », a déclaré Thiam lors d’une conférence de presse jeudi. « La blessure n’est pas grave, mais elle est gênante. C’est pourquoi j’ai décidé de faire le saut en longueur au lieu du saut en hauteur. L’orteil a besoin de temps et avec le saut en hauteur, je risque de me blesser à nouveau. Avec le saut en longueur, je n’ai aucun problème. »