En Egypte, sortir de prison ne signifie pas récupérer la liberté

Après sa sortie de prison fin juillet à la suite d’une grâce présidentielle, le chercheur égyptien Ahmed Samir Santawy pensait avoir tourné la page de cette sombre parenthèse dans sa vie et espérait se construire enfin un avenir après un an et demi de détention. Mais les espoirs du jeune homme égyptien, dont la compagne vit en Belgique, sont partis en fumée le 17 août, sur la route vers Dahab, une station balnéaire située à une cinquantaine de kilomètres de Sharm el-Cheikh, au Sud-Sinaï.