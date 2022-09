Bruxelles: un homme tué par balle dans un parc

« Le parquet a été informé et a ordonné une instruction judiciaire. Le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste ont été requis, et le juge d’instruction ainsi que le parquet se sont rendus sur les lieux. Un suspect, un homme de 34 ans, a été entendu par le juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre », a poursuivi le parquet. « L’enquête judiciaire est en cours pour établir les circonstances exactes des faits », a-t-il ajouté sans souhaiter faire davantage de commentaires.