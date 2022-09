Ronny Deila ferme la porte à un retour de Paul-José Mpoku au Standard: «Aujourd’hui, nous avons besoin de plus jeunes joueurs»

Dans un monde idéal, Ronny Deila aimerait encore avoir deux ou trois joueurs de plus dans son noyau. « Un back droit, un ailier gauche et un attaquant », avoue-t-il, ajoutant au passage que si le club ne trouve pas les profils qui conviennent, alors il fera sans.

Dans le même registre, le coach norvégien a également fermé la porte à un retour de Paul-José Mpoku, qui a proposé ses services au Standard. Avec des explications claires. « C’est un très bon joueur, mais nous allons cette option de côté pour cet été. C’est une décision prise en rapport avec ce que nous avons dans le noyau et ce dont nous avons besoin aujourd’hui. Et pour nous, il est aujourd’hui plus important d’avoir de plus jeunes joueurs qui ont leur carrière devant eux. »