Pourquoi le match contre la Norvège est primordial pour les Red Flames

En parvenant à se hisser au stade des huitièmes de finale lors du dernier Euro, les Red Flames ont écrit en Angleterre la plus belle page de l’histoire du football féminin belge. S’en contenter et freiner cet élan renverrait rapidement celui-ci aux oubliettes, raison pour laquelle une « simple » qualification pour une Coupe du monde, celle de 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, est devenue un objectif toujours aussi fou mais placé dans logique des choses. Car jamais réalisée auparavant, mais les joueuses d’Ives Serneels semblent ne plus vouloir se mettre de limites...