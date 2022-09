Qui soumet Cuba à des vagues de sabotages?

Le Saratoga, hôtel emblématique de La Havane, n’est plus depuis trois mois qu’une coquille vide, soufflé par une immense explosion. Tout a commencé un beau jour de mai à quelques dizaines de mètres de l’Assemblée législative cubaine, le Capitolio, et du parc de la Fraternitad, là où des beautés tropicales trottinent sous les sifflements des Havanais. Selon les autorités, une fuite de gaz aurait réduit en cendres l’un des hôtels les plus modernes de la capitale, causant près de 50 morts et des dizaines de blessés. Vladimir Poutine a dormi au Saratoga en 2014.