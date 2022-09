Mercato: le défenseur Mamadou Mbow et le médian Abou Ba arrivent à Seraing

Ba a lui évolué dans les rangs de l’AS Nancy et du FC Nantes. Les Canaris l’ont ensuite prêté à l’Aris Salonique en Grèce, à Cosenza et Alessandria en Italie. ll a disputé 42 rencontres en Ligue 2 française et 43 en Série B en Italie, où il avait été prêté par les Canaris.