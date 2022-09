Avortement aux Etats-Unis: le vent commence à tourner

Une grande victoire pour la vie, qui va sauver celle de millions de bébés innocents », s’était enthousiasmé Ted Cruz, sénateur du Texas. Le début d’un « nouveau chapitre plein d’espoir », s’était ému Bill Lee, gouverneur du Tennessee. Et Donald Trump de souligner : « C’est Dieu qui a pris cette décision. » C’est avec euphorie que les Républicains avaient célébré la décision de la Cour suprême de supprimer la protection fédérale du droit à l’avortement. Ils avaient qualifié « d’historique » la révocation de l’arrêté Roe vs. Wade de 1973 et la suppression des dispositions sur l’avortement pour les 50 Etats. Les Républicains ne cessaient de vanter les mérites de « leurs » juges conservateurs, en particulier des trois nommés par Donald Trump.