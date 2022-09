Marie Noble quitte la Foire du livre

« Marie Noble a mené la Foire bon cap alors que la Foire vient de passer deux ans et demi effroyables, elle a terminé un budget prévisionnel à l’équilibre, elle a conforté une formidable équipe. Elle a éprouvé bien des vents contraires ces dernières années, mais sa créativité a pu trouver des vents porteurs et ces années ont été comme un laboratoire de nouvelles idées », explique Tanguy Roosen. « Mais elle a décidé de se concentrer sur d’autres projets, et surtout sur l’association qu’elle a créée, Station. Sa démission sera active le 8 octobre. Elle nous accompagne évidemment jusque-là. »

Personne n’a claqué la porte, personne n’est parti fâché. Au contraire. Tanguy Roosen, président de la Foire du livre de Bruxelles, et Marie Noble, commissaire générale de cette Foire, s’entendent toujours bien et personne ne parle de conflit ni de rupture. Il y a simplement que Marie Noble sent que c’est le bon moment de se consacrer à son ASBL Station, qui mène des projets culturels, artistiques et citoyens. Et qu’elle ne peut le faire en restant commissaire générale.

« Je suis triste »

« Depuis deux ans, j’ai eu très peu de temps pour m’atteler à Station », avoue Marie Noble. « Et ça me démangeait. Je me suis longuement demandé comment combiner ces deux centres d’intérêt, la Foire et Station. Après la réunion du conseil d’administration de la Foire fin juin, qui a acté que le budget était en équilibre et que la Foire 2023 à Tour et Taxis était bien lancée, je me suis dit que c’était sans doute le bon moment de revenir aux projets que j’avais mis sous le coude. Et je me suis convaincue qu’il n’était pas possible de combiner les deux. J’ai donc changé de cap. »

Station, c’est un collectif d’experts qui accompagne, conçoit et réalise des projets culturels et citoyens. Il a été créé il y a trois ans. C’est Station qui a mis sur pied le Picture Festival en 2019. Qui a servi de consultant pour le projet de la friche Boch à La Louvière. Qui a accompagné la création de la bibliothèque des ducs de Bourgogne à la Bibliothèque royale. « C’est mon bébé. Je veux le voir se développer », dit Marie Noble.

« Je suis triste », dit-elle encore. « J’ai adoré travailler avec Tanguy Roosen : on est complémentaires et on est persuadés qu’on va se retrouver sur d’autres projets. Le monde culturel est fragilisé : il faut se fédérer pour avoir de l’impact. En tout cas, si je développe des projets qui lui conviennent, je les proposerai à la Foire. Je laisse à la Foire une équipe motivée. Je suis donc optimiste pour son avenir. »

Tanguy Roosen va lancer un appel à candidatures pour remplacer Marie Noble. Sans perdre de temps puisque la Foire 2023 se profile rapidement à l’horizon. Elle se tiendra du 30 mars au 2 avril. Dans deux hangars et dans la gare maritime de Tour et Taxis.

