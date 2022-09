Test Achats: le Codeco a fait «le strict minimum pour éviter un drame social»

« Le gouvernement étudie un nouvel élargissement du tarif social sans qu’aucune date précise ne soit donnée pour sa mise en œuvre alors que l’automne et l’hiver approchent à grands pas », déplore Test Achats.

Le Comité de concertation consacré à l’énergie mercredi est loin d’avoir répondu aux requêtes de Test Achats. En prolongeant certaines mesures, comme la baisse de la TVA, les autorités ont fait « le strict minimum pour éviter un drame social », estime l’organisation de consommateurs dans un communiqué diffusé jeudi. « Le gouvernement étudie un nouvel élargissement du tarif social sans qu’aucune date précise ne soit donnée pour sa mise en œuvre alors que l’automne et l’hiver approchent à grands pas », déplore-t-on.

Comme elle l’avait fait à la veille de ce Codeco, l’organisation a demandé à ce que les fournisseurs réintègrent les contrats fixes. « Nous demandons au gouvernement d’agir rapidement pour nettoyer l’offre de contrats variables qui est devenue illisible et incomparable, et pour imposer aux fournisseurs disposant de leur propre capacité de production (…) d’offrir à tout le moins un contrat à tarif fixe et régulé. Il est temps de faire preuve de courage politique ! », assène Julie Frère, porte-parole de Test Achats.