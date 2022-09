Financement de la justice: l’idée de récupérer une partie des transactions pénales fait son chemin

Les transactions pénales ont rapporté plus de 400 millions d’euros en trois ans au Trésor public. Le procureur général de Bruxelles lance l’idée : prélever une partie de cette somme pour alimenter un fonds qui servirait à renforcer la police judiciaire et la justice pénale.

Un an après avoir tiré la sonnette d’alarme, voici le temps des solutions. Lors de sa mercuriale de rentrée l’année passée, le procureur général de Bruxelles Johan Delmulle avait pointé le manque cruel de moyens de la chaîne pénale – de la police judiciaire jusqu’aux cours et tribunaux. Il l’avait annoncé : faute d’enquêteurs, de magistrats et de davantage de moyens techniques et humains, la justice de son ressort allait devoir enterrer des enquêtes.