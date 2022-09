Nouveau calendrier scolaire: les entreprises devront également s’adapter

Vacances d’été raccourcies de deux semaines et congés d’automne et de détente allongés d’une semaine : depuis cette rentrée scolaire, c’est un nouveau rythme auquel les parents francophones doivent désormais s’adapter. Les entreprises vont elles aussi devoir s’organiser.

Dès l’été prochain, les vacances estivales seront raccourcies de huit à six semaines et, d’ici là, les élèves du fondamental comme du secondaire auront droit à deux semaines de congé après chaque période de six à huit semaines de cours. Attendue depuis plus de trente ans par la Ligue des familles comme par les fédérations d’associations de parents de l’enseignement libre (Ufapec) et de l’enseignement officiel (Fapeo), la réforme vise à respecter le rythme chronobiologique des enfants.