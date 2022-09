«Certains doivent rendre des comptes», «Propagande partisane»: la présence de Rajae Maouane dans un manuel scolaire fait réagir

Pendant ce temps-là, l’affaire a fait également réagir au sein du monde politique. Le président de Défi, François De Smet s’est ainsi fendu d’un « non », estimant que « la place des partis politiques n’est pas dans les manuels scolaires ».

Autre président de parti, Georges-Louis Bouchez (MR) a préféré s’exprimer dans ces termes : « Quelqu’un a-t-il encore un doute sur l’endoctrinement permanent manœuvré par la gauche et dont est victime la population francophone du Pays ? C’est la même chose dans d’autres domaines de la société… Certains doivent rendre des comptes. Sans attendre. »

De leur côté, le ministre-président de la FWB Pierre-Yves Jeholet (MR) et le député fédéral Georges Dallemagne (Les Engagés) ont parlé de « propagande partisane », le premier estimant qu’« avoir accepté cette interview est au mieux une maladresse, au pire une faute » et le second demandant « le retrait de ce manuel et le coût de son remplacement à charge d’Ecolo ».

L’éditeur reconnaît une erreur

Les éditions Plantyn se sont excusées de la publication d’une interview de la co-présidente d’Ecolo Rajae Maouane dans un de ses manuels scolaires, lequel sera adapté dans les prochains jours, ont-elles annoncé jeudi.

« La diffusion d’une interview d’une personnalité politique dans l’un de nos manuels scolaires constitue une véritable erreur humaine que nous regrettons et dont nous entendons pleinement assumer la responsabilité », a commenté l’éditeur sollicité par Belga.

« Cette interview s’intègre dans un vaste et ambitieux processus pédagogique développé tout au long du manuel. Nous estimions pertinent d’évoquer le parcours de cette femme issue de la diversité et comptant aujourd’hui parmi les principales personnalités politiques du pays. Si l’intention didactique est louable et ne revêt en aucun cas une volonté de propagande politique, elle contrevient directement aux règles clairement définies en matière de contenus politiques dans les écoles », reconnaît l’éditeur.

Dans les prochains jours, une version revue et corrigée du manuel Tangram 2 (cours de français destiné au secondaire inférieur) sera proposée en libre accès via la plateforme Scoodle à l’ensemble des écoles. Il sera ensuite transmis en version papier aux écoles qui ont fait l’acquisition du manuel. En attendant ces adaptations, Plantyn invite les enseignants concernés « à postposer le traitement du chapitre litigieux et à le retirer du manuel