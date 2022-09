Comment la sécheresse fait prendre aux vins quelques degrés

Lorsque le vin est tiré, il faut le boire », vous diront sans doute les disciples de Bacchus. Mais certains sympathisants du dieu de la vigne renoncent peut-être à vider l’entièreté de leur bouteille en découvrant aujourd’hui des vins qui « titrent » à près de 15 %. Une étude de l’INRAE a d’ailleurs démontré que sur 20 ans, le pourcentage en volume d’alcool avait augmenté de deux points en ce qui concerne les vins. Et la sécheresse n’y est pas étrangère. « L’alcool dans le vin est le résultat de la transformation par les levures du sucre contenu dans le raisin en éthanol », explique Fabrizio Bucella, docteur en physique et sommelier, professeur à l’ULB et Sciences Po Lille. « Or, avec le réchauffement climatique et la sécheresse que l’on connaît ces dernières années, les raisins mûrissent plus vite. Ils sont plus sucrés et donc les vins contiennent forcément plus d’alcool ».