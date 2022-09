Succès de foule pour le Mémorial Van Damme: près de 35.000 billets vendus

À la veille du 46e Mémorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin de Bruxelles, près de 35.000 billets ont été vendus. La directrice du plus important meeting d’athlétisme en Belgique, Kim Gevaert, a confié la nouvelle jeudi lors d’une conférence de presse.

Le Mémorial Van Damme ne sera pas disputé à guichets fermés, mais il s’agira de l’édition la plus suivie depuis quatre ans. L’organisation s’attend à vendre plus de 35.000 billets vendredi. C’est plus que lors de la dernière édition à part entière avant la pandémie de coronavirus en 2019.