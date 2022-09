Marabout en équipe de France: Kylian Mbappé a appelé Paul et Mathias Pogba pour avoir des explications!

Par T.O.

Pour rappel, Mathias Pogba a accusé son frère Paul d’avoir fait appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Le Français a donc voulu entendre la version des deux hommes afin de se faire sa propre idée. Selon son clan, les frères Pogba auraient dit « ce qu'ils pouvaient et voulaient dire ».

Nouveau rebondissement dans l’affaire Pogba. Selon les informations de M6, confirmée par RTL France, Kylian Mbappé s’est entretenu par téléphone avec Paul Pogba, mais aussi avec son frère Mathias, afin d’en savoir plus à propos de cette affaire, à laquelle son nom a été lié.

RMC Sport dévoile d’ailleurs de plus amples informations sur l’extorsion dont Paul Pogba a été victime. Selon le média français, les faits se seraient produits dans la nuit du 20 au 21 mars 2022, juste avant le rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine. La France avait affronté la Côte d’Ivoire quelques jours plus tard (25 mars), et Pogba avait été titularisé par Didier Deschamps.