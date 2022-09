Codeco: les PME veulent de vraies mesures d’urgence, pas des cacahuètes

On reste sur notre faim. Pourquoi un Codeco pour décider si peu de chose pour nous ? On est déçu, on s’attendait à une perspective, à quelque chose de plus couillu. Hahaha (rire jaune), on va droit dans le mur… » C’est sûr, les fruits du comité de concertation consacré ce mercredi à l’inflation historique des prix énergétiques laisse comme un goût amer dans le monde des petites et moyennes entreprises et des indépendants. Les représentants des PME et des autoentrepreneurs reprochent au fédéral et aux entités fédérées d’avoir pensé bien davantage aux particuliers qu’à leurs membres, pourtant en fâcheuse posture à cause de la fièvre tarifaire du gaz et de l’électricité. On songe aux activités les plus énergivores. Exemple : « Devrons-nous couper nos frigos et fermer temporairement nos établissements, faute de pouvoir payer le courant ? » C’est ce que se demande Pierre Bouillon, coprésident de la Fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique.