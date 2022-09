US Open: et si Serena Williams allait au bout…

On savait à l’avance qu’on parlerait beaucoup de Serena Williams durant cet US Open, mais on n’avait pas imaginé que les hommages sur des adieux mérités se transformeraient en éloges et en espoirs mus par une nouvelle démonstration de détermination de la championne qu’elle a toujours été, et qu’elle est toujours à 40 ans, 11 mois et 6 jours !