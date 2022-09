Etats-Unis: un enfant de quatre ans se rend à l’école avec une arme chargée

Mercredi matin, un agent qui n’était pas en service a signalé qu’un « élève de quatre ans était en possession d’une arme de poing chargée » dans l’enceinte d’une école primaire de Corpus Christi, a précisé la police de cette ville du sud du Texas.

Des enquêteurs se sont rendus au domicile de l’enfant et ont identifié les propriétaires de l’arme, ses parents, ont ajouté les forces de l’ordre dans un communiqué. Le père, âgé de trente ans, a été arrêté et inculpé pour avoir rendu une arme à feu accessible à un enfant, et pour abandon ou mise en danger d’un mineur, selon la police de Corpus Christi.