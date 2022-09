Cineworld au bord de la faillite: comment les salles de cinéma doivent se renouveler

C’est un cataclysme dans l’industrie du cinéma. Cineworld, le deuxième plus gros exploitant de salles au monde, est au bord de la faillite. Le groupe britannique, qui exploite près de 10.000 écrans sur 750 sites dans une dizaine de pays (et notamment aux Etats-Unis où il exploite Regal Cinemas, 7.200 écrans), croule sous le poids d’une dette colossale, notamment due à la pandémie et au rachat coûteux de Regal et celui avorté de Cineplex. La reprise trop faible de la fréquentation des salles post-pandémie ne lui permet pas de retrouver les fonds nécessaires à sa survie.

Cette chute pose la question de l’avenir des salles de cinéma à l’ère des plateformes de streaming et des séries reines. L’expérience cinéma est-elle en passe de mourir ? Eddy Duquenne, CEO du groupe Kinepolis, numéro un du secteur en Belgique et poids lourd européen, se veut rassurant. Pour son groupe et pour l’avenir des multiplexes.