Le mercato du PSG s’accélère: trois joueurs quittent le club

Gueye, Diallo et Kurzawa quittent le PSG.

Le PSG a officialisé jeudi les départs des défenseurs Abdou Diallo (RB Leipzig), Layvin Kurzawa (Fulham) et du milieu Idrissa Gueye (Everton).

Les trois joueurs ne faisaient plus partie des plans de la nouvelle direction sportive du PSG, formée par Luis Campos (conseiller football) et Christophe Galtier (entraîneur), qui a réussi à se séparer de la plupart des joueurs jugés « indésirables », en attendant de régler les cas de Mauro Icardi et de Julian Draxler à quelques heures de la clôture du marché des transferts, jeudi à 23h.